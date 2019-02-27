رئيس الدولة و نائبه و محمد بن زايد يعزون الرئيس المصري في ضحايا حريق محطة القطارات

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه و صادق مواساته في ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس في العاصمة القاهرة و أسفر عن وقوع عدد من الضحايا و المصابين.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.