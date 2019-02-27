توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة مع فرصة لسقوط الأمطار، وارتفاع آخر في درجات الحرارة على بعض المناطق.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية حيث تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 35 كم / ساعة تصل 55 كم / ساعة.

وأوضح المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا وسيحدث المد الأول عند الساعة 22:43 والمد الثاني عند الساعة 08:34، أما الجزر الأول فسيحدث عند الساعة 15:14 والجزر الثاني عند الساعة 01:07 ..وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:17 والمد الثاني عند الساعة 05:33 والجزر الأول عند الساعة 11:37 والجزر الثاني عند الساعة 00:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 16 75 25

دبي 29 17 75 20

الشارقة 30 15 70 25

عجمان 29 18 75 20

أم القيوين 30 16 70 25

رأس الخيمة 30 17 75 20

الفجيرة 27 20 70 30

العين 31 16 70 15

ليوا 30 14 80 25

الرويس 28 16 80 25

السلع 29 17 75 20

دلما 26 18 70 40

طنب الكبرى 25 17 75 25

طنب الصغرى 25 17 75 25

أبو موسى 25 17 75 25