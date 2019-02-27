محمد بن زايد والرئيس الكوري يشهدان توقيع عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية اليوم في " البيت الأزرق " بسيؤول توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا شملت مجالات منع الإزدواج الضريبي و" الحوار الاستراتيجي " والسياحة والزراعة الذكية والبيئة..إضافة إلى التعاون الاستثماري والصناعي وتعزيز مفاهيم الإنتاج الأنظف وتطبيقاتها و" المدينة الهيدروجينية " .. وذلك بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاقه إلى مجالات أشمل تحقق مصالحهما المتبادلة.

وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها البلدان اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا ..وقعها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومن الجانب الكوري وقعتها معالي كانج كيونج - هوا وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية ومذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي الخاص بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونظيرتها الكورية.. وقعها معالي الدكتور أنور قرقاش ووزيرة خارجية كوريا.

كما تضمنت مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة الاقتصاد في الدولة ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا..وقعها معالي الدكتور أنور قرقاش.. ومن الجانب الكوري وقعها معالي وزير الثقافة والرياضة والسياحة ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الزراعة الذكية..وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي وزير الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكوري،إضافة الى مذكرة بين وزارة التغير المناخي والبيئة والمركز الكوري للإنتاج الأنظف بشأن تعزيز مفاهيم الإنتاج الأنظف وتطبيقاته البيئية..وقعها معالي الدكتور ثاني الزيودي ورئيس " المركز الكوري للإنتاج الأنظف ".

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها البلدان ايضا مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية بشأن التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار.. وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا وومذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا للتعاون الصناعي والاستثماري في مجال " مدن الهيدروجين " .. وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا.

ومذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي ومركز الإنتاج الوطني الكوري للنظافة بشأن تعزيز ممارسات وتطبيقات إعادة تدوير النفايات.. وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ورئيس المركز الإنتاج الوطني الكوري للنظافة.

