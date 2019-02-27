الرئيس الكوري يستقبل محمد بن زايد ويعقدان جلسة مباحثات بناءة

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل الرئيس الكوري مون جاي إن، صباح اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في "البيت الأزرق" بسيؤول حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية كبرى.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "سعدت بلقاء الصديق فخامة الرئيس الكوري مون جاي إن.. عقدنا جلسة مباحثات بناءة وتحدثنا عن علاقاتنا الاستراتيجية الخاصة ورغبتنا المشتركة في توسيعها وتنويعها.. متمنين لمسيرة علاقاتنا المزيد من الرسوخ والتطور لما فيه صالح البلدين الصديقين.

وشهد سموه مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين شملت المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والزراعية والبيئية والصناعات المتقدمة والتقنيات الحديثة والطاقة.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس الكوري توقيع اتفاقية بين أدنوك وشركة " إس كي إي سي " لبناء أكبر مشروع على مستوى العالم لتخزين النفط الخام في إمارة الفجيرة بسعة تبلغ 42 مليون برميل بقيمة 4.4 مليار درهم.