ديوان المحاسبة يبحث دور الأجهزة الرقابية في تنفيذ الأهداف الإنمائية

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

استضاف ديوان المحاسبة الاجتماع الأول للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في منظمة «الأسوساي» بمقر ديوان المحاسبة في أبوظبي وذلك يومي 25-26 فبراير حول توظيف تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات الكبيرة ودورها في مراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وكذا دور الأجهزة الرقابية في مراجعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة وكيفية الاستفادة من البيانات الضخمة لتحقيق تلك الأهداف، وشارك في الاجتماع فرق عمل يمثلون 15 جهازاً رقابياً من أعضاء المنظمة الآسيوية.

وأشار الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة رئيس منظمة «الإنتوساي»، خلال كلمته الافتتاحية إلى الدور الكبير الذي يلعبه ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مساهماته في مبادرات الإنتوساي المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ويتطلع دائماً إلى السعي نحو نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها في هذا المجال إلى أقرانه الأجهزة الأعضاء في منظمة «الأسوساي».

ويهدف الاجتماع إلى وضع استراتيجيات وممارسات المراجعة للأجهزة الرقابية في المنطقة الآسيوية وخارجها على مدى العقد المقبل لمراجعة الأداء الحكومي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

مهام

وتم خلال اليوم الأول عقد جلسة عامة بمشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تسليط الضوء على مهام اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ودور الهيئة في تنسيق الجهود الوطنية الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تم عقد ورش عمل تتضمن مدى تأثير تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الدور التي تضطلع به الأجهزة العليا للرقابة المالية في هذا المجال من خلال منهجيات التخطيط الاستراتيجي والممارسات لمراجعة الحسابات والتدقيق.

وتضمنت أجندة اليوم الثاني عقد جلسة عامة حول كيفية مراجعة أداء الحكومات في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تم عقد ورشة عمل حول كيفية إدارة المعلومات من قبل المؤسسات الحكومية في سبيل تحقيق تلك الأهداف.

واختتم الاجتماع بجملة من المقترحات والتوصيات، بما في ذلك الاتفاق على أدوار ومسؤوليات الأعضاء والمواعيد النهائية لإعداد التقارير والاجتماعات المقبلة.