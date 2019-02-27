«كهرباء دبي» الراعي الاستراتيجي لجائزة «النقل المستدام»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركتها في جائزة دبي للنقل المستدام 2019 التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي بصفتها الراعي الاستراتيجي للجائزة في دورتها الحادية عشرة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا تقديم الرعاية لجائزة دبي للنقل المستدام التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي تأتي في إطار حرصنا على دعم المبادرات الوطنية التي تشجع الحد من الانبعاثات الكربونية ورؤيتنا المشتركة في ترسيخ ثقافة الاستدامة وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتشجيع الإبداع والابتكار، بما يدعم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية بحلول عام 2050، ومن المهم تضافر جهود جميع المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة والأفراد لتحقيق هذه الأهداف والمساهمة في جعل دبي مدينة ذكية ومستدامة».

ممارسات

وتقدم هيئة كهرباء ومياه دبي رعايتها لفئتين ضمن فئات جائزة دبي للنقل المستدام هما «الحفاظ على البيئة» والتي تشجع الممارسات والمبادرات التي تهدف إلى الحد من مستويات تلوث الهواء الناتج عن وسائل النقل المختلفة، وتقليل مستويات وآثار الضجيج والتلوث البصري الناتجة عن مختلف وسائل النقل.

ومعالجة وتقليل مستويات وآثار التلوث الناتجة عن الزيوت والإطارات والبطاريات وغيرها من مخلفات، وفئة «المبادرات المتعلقة بأصحاب الهمم» التي تشجع المبادرات والممارسات التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل حركة وتنقل أصحاب الهمم، والمبادرات والممارسات التي أدت إلى تفعيل دمج أصحاب الهمم بالمجتمع أو تطبيق معايير ومواصفات أصحاب الهمم في مرافق ووسائل النقل.

أهداف

وتهدف جائزة النقل المستدام إلى تحقيق جملة من الأهداف منها توعية وتشجيع الأفراد والمؤسسات للقيام بدور فعّال وإيجابي في مجال تطوير البنى التحتية ووسائل المواصلات العامة، وتعزيز أهمية النقل المستدام ليكون ضمن الاهتمامات الرئيسة للمؤسسات، ونشر الوعي والشعور بالمسؤولية والمبادرة لدى جميع شرائح المجتمع، ودعم وتشجيع المبادرات الناجحة في مجالات التنقل والسلامة والبيئة وتعميمها داخل المؤسسات، إضافة إلى تحفيز وتشجيع الإبداع والابتكار في مختلف مجالات التنقل.