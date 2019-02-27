وزارة المالية تنظم «العالم والمستقبل 30 عاماً من الآن»

المصدر: دبي - البيان

بحضور معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، نظمت وزارة المالية صباح أمس فعالية «العالم والمستقبل 30 عاماً من الآن» في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك على هامش المبادرات التي تنظمها الوزارة في إطار مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار 2019.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أن هذه الفعاليات تساهم بشكل مباشر في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، عبر تشجيع الشباب على الانخراط في مجالات العلوم المختلفة ودعم روح الابتكار، بما يساهم في تأسيس كوادر بشرية قادرة على بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

وقال: «تحرص الوزارة على مواكبة فعاليات شهر الابتكار خلال استحداث نشاطات مبتكرة بمعايير عالمية تتيح تطوير الأفكار المبتكرة، وتساهم في إلهام المبتكرين وتساعدهم على تطوير الأفكار والحلول الإبداعية بما يسهم في ترسيخ مفهوم الابتكار كأسلوب حياة، ويساهم في تحقيق رؤية واستراتيجية دولة الإمارات لتكون من أفضل دول العالم في جميع المجالات».

وتضمنت فعالية «العالم والمستقبل 30 عاماً من الآن» عدداً من الكلمات الرئيسة من مجموعة من المتحدثين «المستقبليين»، حيث استعرض الدكتور ميتشو كاكو، مؤلف وأستاذ الفيزياء في جامعة المدينة في نيويورك العالم والمستقبل، البشرية في الثلاثين عاماً القادمة، والتغيرات التي ستفرضها الثورة الرابعة والتطور الهائل في تقنية المعلومات على مستقبل البشرية.

وناقش دانييل لافين، خبير في التوجهات العالمية وأحد أبرز المحللين للتوجهات العالمية في كلمته التوجهات المستقبلية القادمة التي ستؤثر على العالم. وفي آخر كلمة رئيسية لليوم، تحدث روس داوسون، مستقبلي ورئيس مجلس إدارة «شبكة استكشاف المستقبل» والمتخصص في مجال التوجهات العالمية الجديدة في المجال المالي تحدث عن مستقبل المالية والعمل والتحديات التي ستواجه الحكومات والمشرعين.

ومن ثم عُقدت جلسة حوارية بين المستقبليين لمناقشة تحديات العالم والمستقبل وبعد ذلك تم الإعلان عن التحديات الموجهة لرواد الأعمال والشركات الناشئة المتواجدة في الفعالية للعمل على الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات في مسابقة تم استعراض نتائجها في نهاية اليوم واختيار الفائز بناءً على معايير محددة وتقييم لجنة التحكيم.

وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب حرص الهيئة على المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار ودعم مختلف الجهود لجعل الإمارات في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن الهيئة أرست وبالتعاون مع الجهات المختصة دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل.

وتم عقد مناظرتين، كانت الأولى بعنوان «الدخل الأساسي العالمي - حل محتمل لعالم موجه نحو الذكاء الاصطناعي» وشارك بها دانييل لافين ومارك موريفي، مدير «GiveDirectly» في كينيا، والمناظرة الثانية بعنوان «التجارب التي تصنع رواد أعمال ناجحين».

وشارك بها جوي العجلوني، المؤسس المشارك ومدير التسويق في Fetchr وكوشال شاه، رئيس قسم الحلول الرقمية للشرق الأوسط وآسيا في رولاند بيرغر وأمبارين موسى، المؤسس والرئيس التنفيذي، souqalmal.com وهانزهنريك كريستنسن، نائب رئيس مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال.

ومن جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «في ظل الأهمية المتزايدة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة كمحرّك رئيسي لحركة التطور الاقتصادي في المنطقة، تواصل حكومتنا الرشيدة اتخاذ خطوات سبّاقة ومهمة لاستشراف ملامح المستقبل ووضع الأسس اللازمة لمواكبة التوجهات العالمية على مختلف المستويات.

وهنا كان للرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمبادرات النوعية التي حددها لنا في الاستراتيجية الوطنية للابتكار الدور الأهم في رسم خارطة الطريق نحو توفير بيئة محفزة للابتكار».