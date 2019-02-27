عشرات الناجيات من المرض ينثرن إبداعاتهن الفنية في «كانفس»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان الفعالية الفنية «كانفس»، التي جرت أحداثها في سفينة الملكة إليزابيث الثانية، الفندق العائم الذي يرسو بشكل دائم في دبي.

حيث شهدت مشاركة عشرات الناجيات من مرض السرطان، وفتيات مفوضية مرشدات الشارقة وطلاب مدرسة الزهور الخاصة في تصميم لوحة فنية واحدة تمثل الكرة الأرضية، وذلك في دلالة رمزية على الترابط بين شعوب العالم.

وأتاحت هذه الفعالية للمشاركين فرصة لإطلاق العنان لمهاراتهم ومواهبهم الفنية الإبداعية في تصميم هذا العمل الفني الرائع، مستوحين أفكارهم الإبداعية ورؤاهم البصرية من البيئة الإبداعية التي وفرها لهم الفندق الأسطوري العائم، «كوين إليزابيث 2 دبي».

وهدفت هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على أهمية الفن ودوره في تعزيز التفاهم والترابط بين جميع البشر.وسيتم عرض هذه اللوحة العالمية خلال الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، الذي ستنطلق فعالياته في 14 مارس المقبل في استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.