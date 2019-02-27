حمدان بن راشد: القيادة تدعم التعليم الطبي لخدمة المجتمع

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة صحة دبي فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) الذي يعد الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالث عالمياً، بمشاركة 659 شركة عالمية من 75 دولة.

وأعرب سموه عن سعادته بالنمو المطرد الذي حققه مؤتمر ومعرض دوفات على مدار 24 عاماً موضحاً أن السبب يعود إلى مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادية وسياسات الحكومة الرشيدة في تشجيع ودعم التعليم الطبي المستمر بما يخدم المجتمع ككل.

حضر الافتتاح معالي حميد القطامي مدير عام الهيئة وعدد من كبار المسؤولين في دبي.

علامة فارقة

وقال الدكتور علي السيد حسين، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر بأن مؤتمر ومعرض (دوفات) أصبح علامة فارقة في المنطقة في مجال الأدوية والتكنولوجيا.

حيث يجمع تحت سقف واحد أبرز المتحدثين وأهم الخبراء والمختصين في صناعة الأدوية من المنطقة والعالم لتسليط الضوء على أهم البحوث العلمية وأحدث التكنولوجيا في قطاع صناعة الدواء، أضف إلى ورش العمل والعروض التقديمية والجلسات العلمية التي ستتناول مختلف الموضوعات في علم الأدوية والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، بما يمنح المشاركين والزوار فرصة فريدة لتحسين خبراتهم ومعارفهم«.

وقال إن هناك عدة تحديات تواجه القطاع الصيدلاني منها مشكلة نقص الدواء التي تعتبر من أكبر التحديات لما لها من آثار سلبية مباشرة على صحة المرضى ومحصلاتهم العلاجية خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض حرجة وخطرة حيث يقع على الصيدلي إيجاد حلول آنية واستراتيجيات طويلة الأمد لتفادي مشكلة نقص الأدوية.

وأضاف بأن التحدي الثاني يتعلق بمقاومة المضادات الحيوية، لأنها باتت تشكل مشكلة عالمية خاصة في ظل وزيادة عدد سلالات البكتيريا المقاومة وتضاؤل اكتشاف المضادات الحيوية الجديدة، حيث إنه لم يتم تطوير مضاد حيوي فعال ضد البكتيريا السالبة خلال الـ30 سنة الماضية.

إضافة إلى دور الممارسة الصيدلانية في رقابة العدوى خاصة مع تصاعد وتفاقم وتيرة العدوى في مؤسسات الرعاية الصحية، حيث برز دور الصيدلي والممارسة الصيدلانية في فريق مراقبة العدوى .

وذلك من خلال عدة نواحٍ لا تقتصر فقط على توفير المستحضرات الصيدلانية والمضادة للميكروبات والمطهرات وإنما تمتد لتفعيل وضمان ووسائل الوقاية من انتشار العدوى أثناء تحضير الأدوية والمحاليل وتثقيف مهنئي الرعاية الصحية حول ذلك.

وتوقع الدكتور عبد السلام المدني رئيس اندكس القابضة والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات:»إن مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا يستقطب أكثر من 27.500 زائر ومشارك من 75 دولة حول العالم.

كما يشارك فيه 130 متحدثاً دولياً، ممن يقدمون أفكارهم وبحوثهم الفريدة حول الموضوعات المختلفة من خلال 143 محاضرة علمية و700 ملصق تعليمي و22 ورشة عمل مخصصة. وسيحصل المشاركون في المؤتمر على 36.25 ساعة من ساعات التعليم المستمر المعتمدة من الهيئة.

مؤتمر موازٍ

وشهد الحدث مؤتمراً موازياً يركز على التنظيم والتصنيع حيث ناقش موضوعات مختلفة حول تعزيز العلوم التنظيمية، والقطاع الصيدلاني وأدوية البدائل الحيوية: المشهد المتغيّر للعلاج، والبيئة التنظيمية الناشئة، والصناعات الدوائية العالمية والمشاريع الدوائية المحلية: كيفية الجمع؟

كما استضاف المؤتمر برنامج المشترين وهو عبارة عن منصة حصرية تهدف إلى تسهيل عقد الاجتماعات التجارية وتأسيس بيئة مواتية للعاملين في مجال التكنولوجيا والأدوية.

مراكز صحية

قال الدكتور علي السيد: إن هيئة الصحة ستقوم خلال العام الجاري بافتتاح ثلاثة مراكز صحية في أم سقيم وأبو هيل والقصيص خلال العام الجاري تتضمن 3 صيدليات.

لافتاً إلى أن هيئة الصحة قامت نهاية العام الماضي بإدخال أحدث الأدوية البيولوجية للسرطان والتصلب اللويحي والأمراض الصدرية كأول جهة في المنطقة تقوم بإدخال هذه الأصناف المكلفة لمنظومتها الصحية.