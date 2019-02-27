35 باحثاً وباحثة يُتوّجون بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

المصدر: عجمان - نورا الأمير

أعلنت الدكتورة آمنة خليفة عضو مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم فوز 35 باحثاً وباحثة على مستوى دول الخليج في جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، حيث يقام حفل تكريمهم برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان في 6 من مارس المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح أمس جمعية أم المؤمنين في مقرها في عجمان بحضور رجاء النومان نائبة رئيس الجمعية والدكتور عبدالله عبدالرحمن السعيدي وأحمد حبيب الغريب عضوي مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم وأسماء شهداد المدير التنفيذي للجمعية للإعلان عن تفاصيل احتفالية ختام الدورة وتكريم الفائزين بها وعددهم 35 بينهم 11 سيدة.

وذكرت أن عدد المتقدمين للجائزة بلغ 343، وتم تحكيم 210، فيما تبلغ ميزانية الجائزة مليوناً ونصف المليون درهم، حيث يمنح الفائز بالمركز الأول 20 ألف درهم وبالمركز الثاني 15 ألف درهم.

وثمنت الدكتورة آمنة بجهود صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان في دعم مسيرة العلم والمعرفة من خلال رعاية سموه للجائزة التي تحمل أسمى معاني الوفاء للأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي باني نهضة عجمان الحديثة، طيب الله ثراه.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة على أهمية رعاية صاحب السمو حاكم عجمان للجائزة في تحفيز الباحثين على مواصلة جهودهم في الإنتاج الفكري والثقافي والعلمي الذي يضيف الكثير إلى دائرة المعارف الإنسانية ويجسد أهمية العلم والمعرفة في صنع الحضارة.