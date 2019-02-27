محمد بن راشد: الإمارات حريصة على استقرار ليبيا

المصدر: ■ دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرص دولة الإمارات رئيساً وحكومةً وشعباً على استقرار الوضع الأمني والسياسي للشعب الليبي.

استقبال

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، فايز مصطفى السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، والوفد المرافق.

واستعرض سموه والمسؤول الليبي العلاقات الأخوية القائمة بين دولة الإمارات وليبيا وسبل تعزيزها على مختلف الصعد لما فيه المصلحة الوطنية العليا للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.