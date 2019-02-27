«إبداعات عربية» يناقش توظيف الابتكارات الذكية لتحقيق التنمية في الصحة والبيئة

المصدر: دبي - البيان

تواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثانية عشرة من مؤتمر ومعرض إبداعات عربية الذي يقام تحت شعار «بناء مجتمعات ذكية: التوازن بين الابتكار والتغيير والتحول» تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، وبمشاركة نخبة من الخبراء وأصحاب القرار والعاملين في مجال الابتكار في مختلف القطاعات.

وخلال هذا العام، يناقش المؤتمر موضوعات مختلفة ضمن أربعة محاور رئيسية وهي إدارة الجودة والأعمال والتعلم الذكي والصحة والبيئة ومحور الذكاء الاصطناعي.

توظيف

وناقشت أجندة اليوم الثاني موضوعات مهمة ومنها توظيف الاستشراف الاستراتيجي لإعادة تصور المستقبل - العمل والمنظمات والتغيير، والابتكارات الذكية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الصحة والبيئة، وخلق تأثير في المجتمع لتبني منهج الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعادة النظر في إطار PERMA العاطفة والإيجابية والمشاركة والعلاقات والمعنى والإنجاز حول العلاقة بين سعادة الطلاب ومؤسسات التعليم العالي، وجودة الخدمة ورضى العملاء، ومكافحة السمنة لدى الأطفال: نحو مجتمع إماراتي أكثر صحة، وتأثير الإدارة على الابتكار.

وتطبيق نظام التعليم القائم على الفرق في كليات الطب، والروبوت صوفيا من الأوهام إلى الإلهام، ومكافحة التدخين لدى فئة الشباب. كما عقدت جلسة حوارية حول الصحة والبيئة تحت عنوان «تجارب واقعية للصحة الذكية وتأثيرها الإيجابي على الصحة»، وتناولت المناظرة التي أقيمت حول الذكاء الاصطناعي موضوع «الذكاء الاصطناعي: نعمة أم نقمة على مستقبل الوجود الإنساني».

تعزيز

وتضمنت فعاليات المؤتمر العديد من النشاطات العلمية والتعليمية التي من شأنها تعزيز وتحفيز التفكير الإبداعي لدى الطلاب والشباب من خلال مركز الإبداع والذي قدم فرصة مميزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لعرض موهبتهم وأفكارهم الإبداعية الجديدة.

حيث تم استعراض المشاريع الناجحة والجديدة في مركز الإبداع، بالإضافة إلى حلقات الشباب والتي تتضمن سلسلة من المناقشات ودعم الطلاب من مختلف الكليات والجامعات للاستفادة من مؤتمر ومعرض إبداعات عربية والبحث عن حلول مبتكرة وجديدة للتحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجههم.

رؤية

وقالت الدكتورة رنا الحجة، نائب مدير إدارة البرامج مديرة قسم الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها - المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «حدد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط رؤية جديدة وهي «الصحة للجميع ومن الجميع» والتي تهدف إلى تحسين المجالات الاستراتيجية الرئيسية في قطاع الصحة، بما في ذلك توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ وتعزيز الصحة على نحو أفضل».

استقطاب

وقال الدكتور حمد العور خبير تحليل البصمة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي: «تعد منصة إبداعات عربية 12 حدثاً هاماً لتبادل الخبرات في مجال الإبداع والابتكار، حيث إنها تؤثر على مختلف القطاعات الأخرى، إذ أعتقد أن معظم الابتكارات هذه الأيام حتى تلك الحاصلة على براءات اختراع مسجلة متصلة بشكل أو بآخر بالذكاء الاصطناعي. لذا فإنه لا بد من استقطاب أفضل العقول والمفكرين في هذا المجال لمناقشة المواضيع الملحة بالنسبة للمجتمع والإنسان ككل».