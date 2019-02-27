وزارة العدل تفتتح ملتقى الريادة في الابتكار القضائي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت في أبوظبي صباح أمس أعمال ملتقى الابتكار في خدمة العدالة الذي تنظمه وزارة العدل تحت عنوان «الريادة في الابتكار القضائي- أفضل الممارسات»، تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل وذلك ضمن فعاليات شهر الابتكار «الإمارات تبتكر».

افتتح أعمال الملتقى سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل الوزارة بحضور جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبد الله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة.

وأكد المطروشي في كلمة الافتتاح أن الملتقى يكتسب أهمية خاصة في ظل حرص وزارة العدل على تقديم خدماتها وفق رؤية ابتكارية ومتميزة، لإلقاء الضوء على الإنجازات المبتكرة في قطاع العدالة، بمشاركة من عدة جهات حكومية ومحلية.

والتعرف إلى الممارسات الابتكارية في المحاكم والنيابات وشتى المجالات القانونية المساندة محلياً واتحادياً، بما فيها مشروعات منفذة في سبيل رفع كفاءة وفاعلية الإجراءات القضائية والمواكبة السريعة لكافة التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة، إضافة لبناء كوادر وطنية متخصصة في توليد الأفكار.

تتويج

كما أشار رئيس النيابة محمد الشحي المدير التنفيذي للابتكار إلى أن الملتقى في دورته الثالثة يأتي تتويجاً لفعاليات عدة شاركت فيها وزارة العدل في شهر الابتكار لهذا العام، كانت تلك الفعاليات حافلة بالعطاء والمبادرات الابتكارية النوعية في قطاع العدالة، وتنوعت بين مختبرات داخلية في السعادة والابتكار،.

وأخرى خارجية ركزت على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ويعقد الملتقى في ظل تحويل الابتكارات في مجال العدالة إلى عمل مؤسسي متكامل، وإعلاء قيمة الإبداع والابتكار وتطوير الأفكار الجديدة والتطبيقات العملية التي تدعم الارتقاء بالعمل القضائي والقانوني.

الريادة

وخلال جلسة العمل الأولى التي أدارها القاضي سعيد البحبوح رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية حول التجارب المبتكرة في المحاكم قدم القاضي ناصر هاشم الناصر من سوق دبي المالي العالمي عرضاً لتجربة واختصاص محكمة الدعاوى الصغيرة، واستعرضت ليندا فيتز ألن المسجل - والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي مفهوم الريادة في الإبداع القضائي.

كما تحدث سالم محمد درويش رئيس قسم الرسوم والإنابات القضائية بمحاكم دبي عن التجارب الابتكارية للمحاكم وخاصة نظام الإنابات القضائية، وآثارها الإيجابية، فيما عرضت القاضية يقين الحمادي من مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي لبرنامج المركز الذكي وابتكار المسبار القضائي كأول محكمة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.

تجارب

وتحدث في جلسة العمل الثانية حول التجارب المبتكرة في النيابات كل من المحامي العام الأول لنيابة دبي محمد علي رستم، ومدير الخدمات المساندة بنيابة رأس الخيمة سمية سيف المطوع، وعامر العامر مدير نيابة مرور أبوظبي، وسالم الزعابي وكيل النيابة بالنيابة العامة الاتحادية.

بينما استعرضت جلسة العمل الثالثة التجارب القانونية المبتكرة وقدمتها سمية طاهر التميمي من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمستشار عبد الله الراشد من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، والمستشارة سارة هزيم الشامسي مدير إدارة المحامين والمترجمين بالوزارة.