شرطة دبي تكثّف عملياتها الميدانية في «حقائب متنقلة»

المصدر: دبي - البيان

تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم الابتكار ضمن منظومة عملها وخلق بيئة مُحفزة للإبداع بين موظفيها خلال أداء مهامهم اليومية، الأمر الذي انعكس على إنتاج أفكار إبداعية تكثّف خطوات العمل الميدانية والعمليات الشرطية إلى عدة خطوات فقط، وذلك ضمن فكرة «الحقائب المُتنقلة».

تقوم فكرة «الحقائب المتنقلة» على جمع مجموعة من العمليات الشرطية الميدانية وكافة التقنيات الحديثة المرتبطة بها داخل حقيبة واحدة يمكن نقلها إلى الميدان بيسر، وتسهل على أفراد الشرطة القيام بواجبهم الميداني والتواصل مع مركز القيادة والسيطرة.

تقنيات

شرطة دبي عرضت عبر منصتها الخاصة المشاركة في شهر الإمارات للابتكار في منطقة «السيتي ووك» مجموعة من الحقائب الابتكارية المتنقلة التي تستخدمها في مهامها ومنها حقيبة «غرفة العمليات المحمولة» التي تحتوي على أحدث التقنيات في مجال الاتصالات اللاسلكي المعتمد على الطاقة الشمسية.

وأكد الملازم المهندس خالد المازمي أن الهدف من «غرفة العمليات المحمولة» هو سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة، حيث يمكن نقلها بسهولة إلى الأماكن التي لا تصلها السيارات واستخدامها في الإشراف على الحدث والتواصل مباشرة مع مركز القيادة والسيطرة.

وأشار إلى أن الغرفة التي تعتمد على الطاقة الشمسية توفر إمكانية تقديم 20 طلب خدمة مع الجهات التي تتعامل مع الحالات الطارئة إلى جانب احتوائها على نظام الإنترنت الداخلي لشرطة دبي و«النظام الجنائي الموحد»، مؤكداً في الوقت ذاته أن الغرفة تحتوي على مجموعة من أجهزة الاتصال والتواصل ويمكن استخدام أي منها في حال تعرضت الأخرى لعطل، منها جهاز «التترا والثريا» والهاتف الذكي، والفاكس.

تفتيش

ومن الحقائب الابتكارية أيضاً، حقيبة التفتيش الأمني الخاصة بالكشف عن المتفجرات، وأشار الشرطي محمد خورشيد من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن الحقيبة تحتوي على أحدث التقنيات في مجال كشف المتفجرات، مبيناً أن الحقيبة وبما تحتويه من تكنولوجيا وتقنيات تختزل 8 حقائب متخصصة في مجال الكشف عن المتفجرات في حقيبة واحدة، وتختزل أيضاً عدد الكوادر البشرية في هذا النوع من المهام.

عينات

أما الحقيبة الابتكارية الأخيرة، فتتمثل في حقيبة «كشف نوعية عينات المتفجرات» وهي حقيبة تستخدم وقت العثور على مواد غير معروف نوعها وتحتوي على قارئ ضوئي يقرأ تفاصيل الباركود للمادة موصول بجهاز كمبيوتر متخصص يعمل فوراً على مقارنة المادة المعثور عليها مع آلاف العينات وإصدار تقرير حولها.

وأكد الشرطي أول خورشيد أن حقيبة كشف العينات المتفجرة تستخدم في المطارات وفي للفعاليات، ويسهل نقلها إلى أي مكان وتسهل عمل رجال الشرطة لمهامهم الوظيفية على أكمل وجه.

أجهزة

بين الشرطي محمد خورشيد من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ أن الحقيبة التفتيش الأمني تحتوي على مجموعة من الأجهزة أبرزها: كاشف المعادن وجهاز كاشف للمهربات، وجهاز «تقاطعات غير طويلة للمساهمة في كشف أماكن تواجد المتفجرات»، «وفيديو بول» وهو فيديو يستخدم في الأماكن المرتفعة و«فيديو سكيب» لكشف المتفجرات خلف الجدران.