سفيرنا يحضر توقيع مذكرة تفاهم في رومانيا

المصدر: بوخارست - وام

حضر الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا أول من أمس مراسم توقيع مذكرة تفاهم حول آلية المشاورات بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الشؤون الخارجية الرومانية.

وقع المذكرة، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتيودور ميليشكانو وزير الشؤون الخارجية الرومانية.

حضر مراسم التوقيع في مقر وزارة الخارجية الرومانية في العاصمة بوخارست، كبار المسؤولين في رومانيا وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى رومانيا.