150 مشروعاً في معرض «ميكر فير دبي 2019»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، صباح أمس، معرض الصناع العالمي «ميكر فير دبي 2019» الذي تنظمه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، في نسخته الثانية تحت شعار «أطلق العنان لإبداعك»، وذلك في قاعتي زعبيل 2و3 بمركز دبي التجاري العالمي على مدار ثلاثة أيام.

مشاركات

‏وتفقّد سموه المعرض بصحبة عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في الدولة ومدعوين من الوزراء و السفراء والمبدعين والمخترعين من عدة دول عربية وأجنبية، اطلع من خلالها على أكثر من 150 مشروعاً مشاركاً في المعرض تمثل مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والفكرية والفنية، من مواهب شابة طموحة لديها إمكانات وطاقات جبارة وتتمتع بمهارات ومواهب متعددة وقدرات على التحدي وإثبات الذات للمشاركة في صنع مستقبل أفضل للبشرية.

خصوصية

وأكد الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، خصوصية تنظيم هذا الحدث في عام مميز من أعوام الإمارات، في عام اكتسى بشعار التسامح، الذي يشكل أحد أبرز وأهم موروثات المجتمع الإماراتي، هذا المجتمع العالمي الذي يقوم على أسس المحبة والتسامح وتقبل الآخر.

قائلاً: «إن تنظيم هذا المعرض ما هو إلا تجسيد للرؤى المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وغرس ثقافة الابتكار لتكون إبداعاتها بارزة في أدق تفاصيل الحياة والأداء اليومي لإنسان الإمارات في كل مجالات العمل. ولعل هذا الحدث الكبير الذي تطلقه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز واحد من بين العديد من الشواهد على المكانة التي تمثلها الدولة في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث والفعاليات العالمية».

ثقافة

وأضاف: «يطيب لنا في افتتاح الدورة الثانية من «معرض الصناع» الذي ينطلق تحت شعار أطلق العنان لإبداعك، أن نؤكد أن هذا الشعار هو الذي تبنته حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها المختلفة عندما جعلت من الابتكار والإبداع هاجسها، ووفرت من أجله كل الإمكانات والأدوات اللازمة، لجعله ثقافة مجتمعية راسخة يشارك فيها مختلف أفراد المجتمع الإماراتي على تباين جنسياتهم وتنوع لغاتهم، لأنها تنظر إلى الإنسان بعين وقلب إماراتي، بوصفه إنساناً.

تطبيق

وأشار الخبير الأمريكي ديل دوريتي، رائد حركة التصنيع، ومؤسس حركة الصناع في العالم، في كلمته إلى أن ما وصلنا إليه اليوم بفضل التطور التكنولوجي ساعد الجميع على الإبداع والابتكار، وفتح الباب أمام الصغار قبل الكبار لتطبيق ما يفكرون به على أرض الواقع مع توفر كل السبل والوسائل لذلك.

وقال دوريتي: «مهما كانت الكلمة التي نستخدمها لوصف الابتكار أو الإبداع أو التصنيع، أرى أن كل شخص منا قادر على صنع شيء، فالتصنيع مصطلح مرتبط من وجهة نظري باختراع العمل وابتكار شيء ما، ولا يرتبط الاختراع بمشروعات ذات عوائد مالية واقتصادية فقط، فقد يحمل معاني وآثاراً معنوية واجتماعية. كما أكد أن الصانع يرى نفسه من خلال إنجازاته».

نموذج

وعبّرت فاطمة الكعبي أصغر مخترعة إماراتية لعام 2015، عن سعادتها بالوقوف على منصة ميكر فير دبي والتحدث عن خبرتها، فهي لم تتوقع يوماً أن تصبح بهذه الشهرة وتقدم بوصفها نموذجاً للإبداع والابتكار.

وقالت الكعبي: «بدأت قصتي منذ الصغر، حيث كنت شغوفة بحب الترميز والروبوتات، وانطلقت رحلتي في سن العاشرة، بفضل مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، وهناك تمكنت من حضور ورشتي الأولى في مجال الروبوتات وبعدها تعلمت الكثير وتطورت مهاراتي وصولاً إلى اليوم بابتكاري 12 اختراعاً، أبرزها نظام توجيه ذكي لمنع تحرير الرسائل النصية أثناء القيادة.

والحامل عن بعد، وهو روبوت يذهب إلى المدرسة لمساعدة الأطفال المرضى، حيث تمكنت بفضل وسائل التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي من الوصول إلى مشكلات ومعاناة الناس حول العالم، لا سيما الأطفال، وتمكنت بفضل موهبتي التي منحني إياها الله سبحانه وتعالى من تقديم يد العون لهم».

معاهدات

وتطرق المهندس عبد الله المزروع نائب المدير العام لمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، في كلمته إلى ذكر أبرز النقاط عن قوانين الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون الخليجي والمعاهدات والاتفاقات الدولية والقوانين الموحدة المطبقة في هذا المجال، كما أكد أهمية حماية الحقوق الفكرية للمبدعين ودور منظومة براءات الاختراع في نشر المعرفة حول ذلك والتشجيع على الابتكار لما له من دور كبير وفعّال في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

مزايا

وتناول مارسيو باراداس الرئيس التنفيذي ومؤسس فود لينكس ومود بايتس، في كلمته تحت عنوان: «تقنيات للحد من بقايا الطعام»، دور مؤسسته التي تعمل بوصفها منصة لتوفير نظام بيئي كامل المزايا، يجمع كل منفذي العمليات المتعلقة بالطعام (من مزارعين، وشركات لوجستية، ومشترين، وعملاء، وشركات)، للعمل معاً وتحقيق الاستدامة.

كما تم تكريم جميع المتحدثين وأعضاء لجنة التحكيم والفائزين في النسخة الثانية من مسابقة مبتكرين، التي أطلقتها المؤسسة في شهر سبتمبر الماضي، بهدف تشجيع الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 12 سنة على التفكير الابتكاري، وتوفير البيئة المناسبة لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس من خلال فاب لاب الإمارات، حيث تم تقديم أكثر من 1200 فكرة ابتكارية، نجح ست منها، كما تم اختيار 15 فكرة مميزة تم تقييمها من قبل محكمين وخبراء مختصين.