مرآة ذكية لمراقبة الوزن والوظائف الحيوية

المصدر: دبي ـ البيان

ابتكر ثلاث طالبات مرآة ذكية حديثة تساعد على المراقبة المستمرة للوظائف الصحية والحيوية وتستشعر المرآة قياسات الجسم المختلفة.

ونفذ المشروع الطالبات مشاعل خليل وعلياء عوض ومهراء المزروعي المنتسبات لنادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم، وأوضحن أن الابتكار عبارة عن ‏تحويل سطح المرآة بالكامل لتصبح مرآة تراقب الوزن وتعكس التطور الحادث في تغييرات وتعطي نصائح خاصة بالوصول للوزن المثالي، خلال شاشة مثبتة خلف زجاج المرآة لعرض المعلومات المطلوبة خلال برنامج متصل بجاز الكمبيوتر وجهاز تحكم لتشغيل المرآة وعرض المعلومات.

وتابعن أنهن يؤمن ‏بأن الوقاية خير من العلاج وأن الوقاية المبكرة هي من أفضل الحلول لعلاج الأمراض وبإمكان الإنسان أن يتمتع بالصحة السليمة من خلال المراقبة المستمرة ‏والتحقق من الوظائف الحيوية الأساسية. وذكرن أنهن حرصن على المشاركة في معرض الصناع بهدف عرض مشروعهم ضمن باقة اختراعات من شتى الدول العربية وكونه منصة تنظم ‏للمرة الأولى في الدولة.