«دايسكل».. وسيلة مواصلات حديثة

المصدر: دبي- البيان

ابتكر الطالبان عمر علي الحمادي وسهيلة فريد آل علي، من جامعة خليفة في مجال الهندسة الميكانيكية مشروع «دايسكل»، وهو وسيلة مواصلات حديثة تهدف إلى إتاحة التنقل في أماكن ضيقة، والتي يمكنها حل مشكلة الازدحام بطريقة غير مضرة بالبيئة، ويتحرك الجهاز بمحركين كهربائيين بسرعة 40 km/‏h، ويرتكز على مولد ببطاريات، وصُمم ليعمل 12 ساعة بدون إعادة شحن.

وأوضحا أن الجهاز يمكن التحكم فيه عن طريق الواي فاي من أماكن بعيدة، وقالا إنهما عكفا على التفكير في طريقة لتطوير وسائل النقل لمواكبة توجهات الدولة نحو النقل المستدام، وتتميز وسيلتهما المبتكرة للتنقل بحجم أصغر من وسائل النقل الأخرى، ويمكن استخدام الابتكار في عدة أماكن مثل المراكز التجارية، والشوارع العامة.

وأفادا بأن للابتكار أهمية كبيرة في الوقت الحاضر، كما ذكرا أن مؤسستهما التعليمية تشجعهما بشكل مستمر على التقدم في مراحل الابتكار، لما يعود بنفع على المجتمع والمبتكر نفسه.