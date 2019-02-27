«يونيسف» ترحب بقرار الشيخة فاطمة إنشاء مجلس استشاري للأطفال

المصدر: أبوظبي - وام

رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بقرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إنشاء مجلس استشاري للأطفال ليكون بمثابة آلية فعالة لضمان الاستماع إلى آراء الأطفال واليافعين في البرامج والمشروعات التي يعمل عليها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وقال الطيب آدم، ممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربي، إن انعقاد الجلسة الأولى للمجلس يمثل خطوة مهمة لتنفيذ مبدأ المشاركة الوارد في اتفاقية حقوق الطفل وقانون وديمة، ويشكل حافزاً لكل الهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات لتشجيع مشاركة الأطفال واليافعين في كل الأمور التي تعنيهم.

وأكد أن منظمة يونيسف بما لديها من خبرة طويلة ومميزة في مجال مشاركة الأطفال واليافعين على استعداد تام لدعم هذه المبادرة باعتبارها تشكل نقطة فارقة في مسيرة حقوق الطفل الحافلة بالإنجازات الهادفة لحماية ورفاه جميع الأطفال بدولة الإمارات.