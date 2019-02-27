ورشة تعريفية بدور نيابة دبي في تعميق قيم التسامح

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة بدبي ورشة تعريفية لطلاب وطالبات كلية القانون في الجامعة الأمريكية في الإمارات، حول دور النيابة في تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر، وبيان القوانين التي تكفل لجميع أفراد المجتمع العدالة والاحترام والمساواة خصوصاً في عام التسامح. وتهدف الزيارات التعريفية التي تنظمها النيابة العامة لطلبة الجامعات إلى إرشاد الأجيال المقبلة على العمل في السلك القضائي.

والتعريف بدور النيابة العامة في تحقيق العدالة القضائية فيما يخص الحق العام بإمارة دبي. واستهل أحمد عبد الله العطار رئيس نيابة بنيابة بر دبي، الورشة التعريفية، بنبذة حول إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 في دولة الإمارات عاماً للتسامح، موضحاً أن الهدف من هذا الإعلان إبراز دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، تحرص من خلاله على تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر.