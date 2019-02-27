«صحة أبوظبي» و«الاتحاد للطيران» تشجعان السياحة العلاجية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقّعت دائرة الصحة الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي ومجموعة الاتحاد للطيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء دعائم التعاون المشترك والتنسيق المتبادل بين الطرفين بما يضمن توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي بوصفها وجهة رائدة للسياحة العلاجية.

وبحضور الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة، وقّع مذكرة التفاهم كل من محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، وتوني دوغلاس الرئيس التنفيذي لـ مجموعة الاتحاد للطيران. ويتطلع الطرفان من خلال مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون من أجل توفير كل التسهيلات التي تضمن توفير تجربة فريدة ومميزة للمرضى المسافرين أثناء توجههم لزيارة الإمارة للحصول على أفضل خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وتكثيف الجهود المشتركة للترويج عن قطاع السياحة العلاجية في أبوظبي.