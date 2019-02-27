محمد بن زايد: تخليد ذكرى من ضحوا بأنفسهم لأوطانهم أقل ما يقدم لهم

المصدر: سيؤول - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية استراتيجية قوية، ونتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون والشراكات البناءة لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين.

جاء ذلك زيارة سموه أمس النصب التذكاري في مقبرة سيؤول الوطنية، وذلك في مستهل زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية كوريا الصديقة.

وقال سموه: إن تخليد ذكرى الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن أوطانهم، وإبقاء هذه الذكرى حية في عقول وقلوب الأجيال، هو أقل ما يمكن تقديمه إليهم.

وقد بدأت مراسم الزيارة بتحية العلم بعدها توجه سموه إلى النصب التذكاري ووضع إكليلاً من الزهور أمام النصب الذي يرمز إلى ضحايا الشعب الكوري الذين قدموا أرواحهم لأجل بلدهم.

وأضاف سموه في تدوينة نشرها حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «زرت النصب التذكاري في مقبرة سيؤول الوطنية في كوريا، معلم وطني يرمز إلى الوفاء والتقدير لتضحيات الشعب الكوري، والتي كانت سبباً في انطلاقة كوريا نحو التقدم والنجاح والريادة».

كما وضع سموه خلال مراسم الاحتفاء بالنصب التذكاري البخور التقليدي تقديراً لتضحيات الشعب الكوري تجاه وطنه.

ودون سموه في كتاب الزوار كلمة قال فيها: «إن تخليد ذكرى الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن أوطانهم، وإبقاء هذه الذكرى حية في عقول وقلوب الأجيال، هو أقل ما يمكن تقديمه إليهم؛ وهذا المعلم الوطني البارز يخلد سيراً تركت بصمات مؤثرة في تاريخ كوريا وتطور شعبها».

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى كوريا.