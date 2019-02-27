نهيان بن مبارك يحضر احتفال السفارة الكويتية باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الله أحمد السالم، القائم بالأعمال في السفارة الكويتية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بفندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، معالي الشيخة لبنى القاسمي، والشيخة عائشة بنت راشد المعلا، والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري.

وزير العدل، ومحمد علي عمران الشامسي، مدير إدارة الشؤون الدبلوماسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

ورفع عبد الله أحمد السالم، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الكويتية في أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والشعوب العربية.

وأكد أن الاحتفالات القومية للشعب الكويتي هي تعبير صادق عن مشاعر الحب والانتماء والولاء لأرض الكويت، معبّراً عن شكره وامتنانه لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي على مشاركتهم شعب الكويت في احتفالاته، مؤكداً أن هذه المشاعر الفياضة من قِبل الشعب الإماراتي تجاه أشقائهم في الكويت إنما تؤكد الروابط الأخوية المتجذرة بين الشعبين الشقيقين.

وأشاد السالم بعمق الروابط التاريخية والمتأصلة بين دولتي الكويت والإمارات ومتانة العلاقات الثنائية والمتنامية في العديد من المجالات وعلى الصعد كافة.

وأضاف أن الاحتفالات الوطنية هي مناسبات غالية وعزيزة تعكس في طياتها معاني الوفاء والولاء والانتماء ومشاعر المحبة والتلاحم بين الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة، مشيراً إلى أن دولة الكويت، تحت قيادة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أضافت العديد من الإنجازات المشرفة على مختلف الصعد.

وأعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بالجهود التي يبذلها أمير الكويت في سبيل الوحدة العربية والتآلف القومي والتضامن الإقليمي إلى جانب تعزيز العمل الإنساني، لافتاً إلى أن تلك الجهود عكست الصورة المشرفة للكويت، وتشكّل إضافة جديدة ناصعة لصورتها الحضارية الحافلة بالمبادرات الإنسانية، انطلاقاً من عقيدتها وقناعتها بأهمية التنمية المستدامة والشراكة الدولية.