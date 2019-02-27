بتمويل من «خليفة الإنسانية».. افتتاح مصنع للنسيج في صربيا

المصدر: بلغراد - وام

افتتح ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا بحضور مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة لدى بلغراد مصنع النسيج «أرميس لوس بروتيكت» في منطقة راشكا والذي مولته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وشكر الرئيس الصربي دولة الإمارات ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على المساعدة والدعم المالي لبناء المصنع الذي سيعود بالنفع على منطقة راشكة وسكانها.

من جهته أكد السفير في كلمته بهذه المناسبة على العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، مشيراً إلى أن افتتاح مصنع النسيج في منطقة راشكا سيوفر فرص عمل جديدة ويحفز النمو الاقتصادي في المنطقة.