حاكما الفجيرة وأم القيوين والشيوخ يعزّون في وفاة عبدالله المسعود

المصدر: أبوظبي - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله عبد الله محمد المسعود المحيربي، رئيس المجلس الاستشاري الوطني.

مواساة

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد وذويه، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، وعدد من المسؤولين.

كما قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا واجب العزاء إلى حميد وخليفة عبد الله محمد المسعود المحيربي في وفاة والدهما عبد الله المسعود المحيربي، رئيس المجلس الاستشاري الوطني.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد وذويه، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء عدد من المسؤولين.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي أمس، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، إلى جانب سموه، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل - أبوظبي، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، وسلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

كما أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رمز للعطاء

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان: «إن الراحل المغفور له عبد الله المسعود قامة سامقة من قامات الوطن ومن رجاله الكبار، كان رمزاً للعطاء والوفاء، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبد الله محمد المسعود المحيربي.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ راشد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.