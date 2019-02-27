«زايد الخيرية» تعرّف بهويتها المؤسسية الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية محاضرة بعنوان «مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.. العطاء باستدامة»، في مجلس محمد خلف المزروعي في أبوظبي، في إطار جهود المؤسسة الرامية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع وتعريفها بهويتها المؤسسية الجديدة.

وجاء تنظيم المحاضرة في أعقاب إطلاق المؤسسة هويتها الجديدة تحت شعار «العطاء باستدامة»، خلال حفل رسمي عُقد في شهر فبراير الجاري.

حضر المحاضرة حمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام للمؤسسة، وعيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إلى جانب عدد من المثقفين والكتّاب والشعراء والأكاديميين والفنانين وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، إضافة إلى عدد من الموظفين من مختلف أقسام وإدارات المؤسسة.

وألقى المحاضرة عبد العزيز الزيدي، رئيس قسم البرامج في المؤسسة، إذ تناول عدة محاور، تحدث خلالها عن مسيرة العطاء التي خاضتها المؤسسة على مدار 27 عاماً منذ نشأتها حتى اليوم، والاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، وقصة شعار المؤسسة الجديد المستوحى من خط الوالد المؤسس.

واستعرض الزيدي في المحاضرة رسالة المؤسسة، ورؤيتها، والأهداف، والقيم المؤسسية الجديدة.

وقال الزيدي: «يعكس شعار المؤسسة (العطاء باستدامة) فكرة إنشائها باعتبارها وقفاً من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».