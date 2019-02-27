البابا فرنسيس يبعث برسالة شكر خاصة إلى ياسر حارب

المصدر: دبي ـ غسان خروب

كشف الكاتب والإعلامي الإماراتي ياسر حارب، أول من أمس، عبر حسابه الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام»، عن رسالة خاصة تلقاها مؤخراً، من قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

حيث جاءت الرسالة إثر الزيارة التاريخية التي قام بها قداسته إلى الإمارات مطلع فبراير الجاري. وفي رسالته أشاد بابا الكنيسة الكاثوليكية بالجهود التي بذلها حارب قبل وأثناء زيارة البابا إلى الدولة، متوجهاً في الوقت نفسه بالشكر الجزيل إلى الشعب الإماراتي على حفاوة الاستقبال، الذي حظي به.

وبيّن قداسته في رسالته مدى تأثره بطريقة التربية التي يتبعها ياسر حارب مع أبنائه، حيث قال: «لقد تأثرت جداً بطريقة تربيتك لأولادك على محبة الجميع وعلى احترام الآخرين، وأشكرك على هذا المثل الصالح». وتمنى البابا فرانسيس في رسالته أن تكون زيارته للإمارات وتوقيعه لوثيقة «الأخوة الإنسانية» سبباً السلام للمنطقة والعالم.

حيث قال: «وإذ أطلب دعاءك من أجلي، أؤكد لك صلاتي من أجلك، ومن أجل أحبائك، كي ينعم الله عليكم بالصحة والعافية والتوفيق والنجاح، ويجعل من هذه الزيارة التي تمت على أرضكم الكريمة، ومن توقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية» حافزاً وسبباً للخير والسلام للعالم.

وكانت الرسالة التي نشرها حارب على حساباته لقيت تفاعلاً واسعاً من متابعيه على «تويتر» و«إنستغرام»، حيث اعتبر البعض أن ما قام به حارب خلال زيارة البابا، قد نقل صورة مشرفة عن الإمارات وشعبها، فيما اعتبر آخرون أن هذه الرسالة تؤكد المكانة التي يحظى بها حارب في المجتمع الإماراتي، كونه يُعد أحد المؤثرين في مواقع التواصل.

وفي الوقت الذي لم يُرفق فيه ياسر حارب، وهو ابن الدكتور سعيد حارب، أي تعليقات أو تغريدات مع الرسالة، مكتفياً بنشرها، كان حارب، قد نشر من قبل وفي تغريدة خاصة صورة حصرية عن الصفحة الأخيرة باللغتين العربية والإيطالية الخاصة بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وُقّعت في أبوظبي بين شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الكنيسة الكاثوليكية.

يذكر أن حارب سبق له إصدار 3 كتب، آخرها حمل عنوان «اخلع حذاءك»، كما قدم العديد من البرامج التلفزيونية.