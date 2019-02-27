وزارة تنمية المجتمع تستشرف الملامح المستقبلية للعمل الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

شهدت الشيخة نورة بنت حميد النعيمي مديرة مركز عجمان X بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.

فعاليات مختبر الابتكار «مستقبل الضمان الاجتماعي»، الذي أطلقته الوزارة ضمن برنامج «سلسلة المستقبل» في «عجمان X» ويجري تنفيذه من خلال 4 محاور رئيسية و10 مراحل متتالية لاستشراف الملامح المستقبلية للعمل الاجتماعي وآليات تطويره لمواكبة المستجدات والتطوّرات في هذا الشأن.

حيث يسعى فريق عمل الوزارة «الفريق الرئيسي للمستقبل» إلى صياغة التحديات التي تختص بسبل تقديم الدعم الاجتماعي في إطار توصيات وأفكار يتم ترجمتها على شكل حلول تكنولوجية وتقنية مستقبلية متطوّرة تخدم الجمهور المستهدف وتواكب الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي.

حضر فعاليات مختبر الابتكار في «عجمان X»، ناصر إسماعيل وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، وحصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية الرئيس التنفيذي للابتكار، وناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من مديري الإدارات وأعضاء فريق الابتكار والمعنيين بالضمان الاجتماعي.

وقالت الشيخة نورة بنت حميد النعيمي إن مركز عجمان X يجسد الشراكة المتكاملة بين المؤسسات الحكومية على اختلاف مسمياتها والقطاع الخاص.

وصولاً إلى مشاريع وتطبيقات تقنية مستقبلية ذات جدوى تنموية، وهو ما يترجم حرص المركز على تحقيق مستقبل تقديم الخدمات، والذي تعكسه الشراكة القائمة حالياً مع وزارة تنمية المجتمع، بما يحقق أهداف وتطلعات تنموية مستقبلية كبيرة، وتلك مهمة تشاركية نتكاتف معاً من أجل تلبية مستهدفاتها النهائية بالشكل الذي يليق بالتوجهات والتطلعات الحكومية في دولة الإمارات.

4 محاور

من جانبها، أكدت بوحميد أن مختبر الابتكار وبرنامج «سلسلة المستقبل» الذي يستضيفه مركز «عجمان X» يتضمن 4 محاور رئيسية، المحور الأول يختص بتطوير خدمات مراكز الضمان الاجتماعي، والذي تسعى إدارة الضمان الاجتماعي بالوزارة من خلاله إلى تحسين رحلة المتعامل عن طريق تقليل زمن الانتظار وزمن تقديم الخدمة والتركيز على المخرجات النهائية للخدمة وفق أعلى معايير الجودة والتميز.