تكريم فرق وزارة الداخلية المتميزة

المصدر: عجمان - البيان

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفائزين والمشاركين من فرق وزارة الداخلية بجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة في حفل أقيم لهذه الغاية في عجمان.

وشمل تكريم سموه الشركاء الاستراتيجيين للوزارة وفرق العمل كافة والأفراد الذين حصلوا على أوسمة رئيس مجلس الوزراء ضمن الجائزة في الفئات المخصصة للأفراد.

كما كرم سموه بشكل خاص، في الحفل الذي أقيم في جامعة عجمان، الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي تقديراً لمساهمتهما المتواصلة في تعزيز العمل المؤسسي الشرطي طوال فترة خدمتهما الطويلة المستمرة والحافلة بالإنجازات.

الارتقاء بالخدمات

كما شمل التكريم كل من أسهم في حصول الوزارة على جائزة «الجهة الاتحادية الرائدة» للمرة الخامسة على التوالي والتي حصلت عليها الوزارة في هذه الدورة على الأداء العام المتميز للوزارة ودورها في تحقيق استراتيجية حكومة الإمارات ومستهدفات الأجندة الوطنية، وحرص الوزارة على تعزيز منظومة الابتكار الحكومي والارتقاء بالخدمات إلى مستويات تفوق التوقعات.

وكان الحفل قد بدأ عند وصول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بالسلام الوطني وآيات عطرة من القرآن الكريم، تلا ذلك عرض فيديو يلخص مسيرة الريادة والتميز بوزارة الداخلية، ثم بدأت مراسم التكريم، حيث اصطحب سموه، محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية السابق، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

ومعالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي أثناء تكريم سموه للفرق التي اصطفت في الصالة الرئيسية، وحرص سموه على المرور عليها جميعاً وأخذ الصور التذكارية مع كل فريق.

حضر الحفل الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

والشيخ أحمد بن سعود المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية والمهندس أحمد محمد الخوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وعبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

كما حضر الحفل، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، واللواء سالم مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية.

واللواء محمد العوضي المنهالي من مكتب مستشاري سمو الوزير، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، وقادة الشرطة العامون بالدولة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات بالوزارة إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين بالدولة ومن جامعة عجمان.

إنجاز

وأكد الفريق سيف الشعفار، أن تكريم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يعد تقديراً بحد ذاته يضاف إلى الإنجاز الذي تحقق في جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، موجهاً بدوره الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الريادي.

وأعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن شكره وتقديره للتكريم الخاص من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن هذا يعد حافزاً وتقديراً ووساماً بحد ذاته يشجعنا على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الإنجازات والعمل المؤسسي الريادي.

وقال العقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية: نعتبر هذا التكريم جائزة إضافية وحافزاً للاستمرار بجهود التحديث.

أعلى الممارسات

يشار إلى أن وزارة الداخلية توجت بـ9 فئات ضمن جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة، كما حصلت على جائزة «أفضل جهة في مجال الممكنات»، و«أفضل جهة في مجال الحكومة الذكية»، وعلى جائزة أسعد بيئة عمل، و«أفضل تحقيق للأجندة الوطنية»، وعلى جائزة «أفضل خدمة حكومية مشتركة».

أوسمة

أما على صعيد أوسمة رئيس مجلس الوزراء، فحصل العميد حميد اليماحي من وزارة الداخلية على وسام أفضل موظف في المجال الإشرافي، وحصل العقيد علي بالزود على وسام أفضل مدير مركز إسعاد متعاملين، أما النقيب المهندس ميعاد راشد السعدي فحصلت على وسام أفضل موظف في المجال الهندسي.