محمـد بـن زايـد: الإمــارات تواكـب فنـون الابتكار وعلوم التقنيات المتقدمة

المصدر: سيؤول - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تهتم بمواكبة فنون الابتكار وعلوم التقنيات المتقدمة».

وأضاف سموه خلال زيارته أمس مركز أبحاث وتطوير أشباه الموصلات في شركة «سامسونج للإلكترونيات» في مدينة هواسونغ في العاصمة سيؤول: «ندعم الشراكات التي تحقق جودة الحياة لمجتمعنا».

ونشر حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تدوينة جاء فيها: «اطلعت خلال زيارتي لمركز سامسونج لأبحاث أشباه الموصلات على أحدث ابتكاراتها ومشاريعها، مهتمون في دولة الإمارات بتوسيع قاعدة التعاون مع الشركات الكورية والاستفادة من خبراتها وتجاربها المتقدمة في الابتكار واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي».

وقام سموه بجولة في صالات عرض سامسونج للجيل الخامس وأشباه الموصلات وخط إنتاج الشرائح الإلكترونية.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الجولة مع جاي لي نائب رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات، الحديث حول سبل تعزيز التعاون بين شركة سامسونج للإلكترونيات والشركات الإماراتية في عدة مجالات مثل اتصالات الجيل الخامس وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

كما شملت الجولة عرضاً حياً لأحدث تقنيات الجيل الخامس من سامسونج، حيث قامت طائرة دون طيار تحلق فوق مصنع هواسونغ بإرسال حي لفيديو عالي الوضوح - صور بزاوية 360 درجة - إلى جهاز الواقع الافتراضي الذي كان يرتديه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب عرض آخر يوضح سرعة واستقرار اتصالات الجيل الخامس من خلال البث المتزامن للعديد من محتويات الفيديو فائقة الوضوح على الشاشة التلفزيونية QLED بتقنية 8K، والتي تعد الأحدث في هذا المجال.

وشاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عرضاً تقديمياً لصور زيارة سموه إلى كوريا خلال عام 2006.

واجتمع سموه مع كبار المسؤولين في شركة «سامسونج»، حيث تناول الحديث رؤية الشركة لتطور التطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقنيات والعلوم المتقدمة كافة.

وأعرب سموه خلال الاجتماع عن سعادته بزيارة هذا الصرح التقني العلمي المتقدم والتعرف عن قرب على أحدث ما ينتجه المركز من أشباه الموصلات من الجيل الخامس، معرباً عن تمنياته لهم مزيداً من النجاحات والابتكارات.

وبعدها زار سموه «الغرفة النظيفة» وهي معامل مبنية خصيصاً لأغراض البحث العلمي أو الصناعات الدقيقة جداً وخاصة الصناعات الإلكترونية، وتسمى بهذا الاسم لأنها نظيفة إلى حد انعدام الغبار فيها، ويتم التحكم بنقاء الهواء والضوء المسموح مروره في الغرفة.

وسجل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ختام زيارته كلمة في سجل كبار الشخصيات قال فيها:

«إن ما اطلعت عليه في مركز أبحاث وتطوير أشباه الموصلات في شركة سامسونج للإلكترونيات يبعث على الإعجاب والتقدير، صناعات متطورة وابتكارات رائدة توفر حلولاً لحياة أفضل، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نهتم بمواكبة فنون الابتكار وعلوم التقنيات المتقدمة وندعم الشراكات التي تحقق جودة الحياة لمجتمعنا».

والتقطت لسموه الصور التذكارية مع مسؤولي شركة سامسونج وموظفيها وفرق عملها. ورافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، وعدد من أحفاد سموه.

ومعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.