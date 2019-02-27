سفير الدولة يتفقّد المشاريع التي تنفذها «دار الأيتام الإسلامية» بلبنان

المصدر: بيروت - وام

اطلع حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية يرافقه وفد من السفارة على الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية - دار الأيتام الإسلامية، في منطقة الطريق الجديدة ببيروت خاصة المشاريع التي تنفذها بدعم من «الهلال الأحمر الإماراتي» .

والتي تشمل ترميم وتجهيز معمل الكهرباء وتوفير حواسيب ومعدات إلكترونية من أجل تزويد الدار بها في سبيل إغناء المنهج التعليمي عبر إنشاء مختبر للكمبيوتر.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد للإدارة ولقائه بمدير عام الدار الوزير السابق القاضي خالد قباني ومسؤولي الدار، حيث قدم السفير الشامسي 250 هدية وزعت على الأطفال إلى جانب بطانيات وحصص غذائية بهبة من «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية».

وأثنى سفير الإمارات على «الخدمات الخيرية التي تقدمها دار الأيتام ومساهمة أهل الخير لمساعدة المحتاجين وتربيتهم وتعزيز قدراتهم وتمكينهم»، مؤكداً أن «الإمارات تؤكد مرة تلو الأخرى بأن غايتها الإنسان دون أي اعتبارات أخرى مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى الاستماع والتعرف على الحاجات.

وأوضح أن هذه المكرمات تأتي بتوجيهات من القيادة الإماراتية وبدعم سخي من مؤسسة «خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» التي عودتنا دائماً على إغاثة الملهوف والمحتاج، موجهاً التحية لكل الجهات الإماراتية المانحة على المساعدات التي تقدمها في سبيل الوصول إلى كافة المستفيدين الذين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم.

ولفت إلى أنه تم تنظيم عدد من الزيارات لميتم «عش العصافير» للأرمن ثم «بيت اليتيم الدرزي».