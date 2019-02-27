حمدان بن زايد: جهود الفرق الحكومية تسهم في دفع عجلة التنمية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أهمية الجهود التي تقوم بها الفرق الحكومية في إمارة أبوظبي، بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، والإسهام في دفع عجلة التنمية بكل مجالاتها، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، وتوفير جميع أسباب الحياة الكريمة لهم في مدن إمارة أبوظبي كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، بقصر النخيل، جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الذي أطلع سموه على عرض مقدم من شركة «مدن» عن مشروعين مقترحين في منطقة الظفرة يهدفان لتحفيز الحركة السياحية والترفيهية في المنطقة.

ويقع المشروع السياحي الأول في واحة ليوا على بعد 240 كيلومتراً من مدينة أبوظبي، وهو عبارة عن منتجع سياحي عالمي على مساحة 8 هكتارات مكوّن من منطقتين متجاورتين تعتمدان على جمال الطبيعة في واحة ليوا كعناصر الجذب الرئيسة لهما، أحدهما منطقة صحراوية، والأخرى منطقة زراعية تتميز بالنباتات والواحات والمماشي.

وخصصت المنطقة الأولى للإقامة والقيام بالأنشطة الترفيهية على الكثبان الرملية فيما تم تخصيص المنطقة الثانية للخيام الفندقية والقيام بالأنشطة الترفيهية العائلية كالألعاب للأطفال وحمامات السباحة في وسط الطبيعة والنخيل إلى غير ذلك من عناصر الجذب السياحي.

ويقع المشروع الثاني في مدينة المرفأ على بعد 136 كيلومتراً من أبوظبي على مساحة 155 هكتاراً ذات واجهة بحرية كبيرة مطلة على الخليج العربي في منطقة تتميز بصفاء ماء البحر ونقاء الطبيعة المتمثل في جمال الحياة البرية والبحرية للمنطقة، وفرصة مشاهدة قطعان غزلان المها العربية.

نجاحات

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد أن المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي تهدف إلى المحافظة على المكانة البارزة والنجاحات الكثيرة التي حققتها الإمارة في مختلف المجالات، وخاصة القطاع السياحي الذي شهد طفرة كبيرة من خلال المشاريع الكبيرة الجاري تنفيذها.

وثمّن سموه دور شركة «مدن» في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والسكنية في الإمارة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تطوير وجهات تتيح للمجتمع من ممارسة الحياة والأعمال على أكمل وجه.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وفلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات - أبوظبي، وسلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعبد الله الساهي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدن».

من جانب آخر، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في قصر النخيل، محمد جمعة النابودة الذي قدم للسلام على سموه.

حضر اللقاء عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.