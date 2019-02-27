السفير الكوري: علاقاتنا مع الإمارات تشهد توسعاً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكد بارك كانغ-هو، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، أنه منذ إنشاء العلاقات ما بين جمهورية كوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1980.

فإن علاقاتنا الثنائية شهدت نمواً مستقراً، وبالتحديد منذ عقد الطاقة النووية في عام 2009، حيث إن البلدين شكّلا شراكة استراتيجية، كأول دولة من دول الشرق الأوسط، وما زلنا نشهد أمتن العلاقات ما بيننا، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الأخيرة، شهدت علاقات التعاون الثنائية توسعاً في جميع المجالات، كالتعاون الأمني، الصحة والعلاج الطبي، والرياضة التعليم والثقافة، وتزايد مجالات التعاون في السياسة والاقتصاد والطاقة.

نمو اقتصادي

وأشار السفير الكوري إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى نمو اقتصادي ملحوظ خلال فترة قصيرة من الزمن، وذلك عن طريق استثمار مصادرها للطاقة الغنية والمتضمنة احتياطي النفط الذي يشكّل تقريباً 8% من احتياطي النفط في العالم، وفي خلال ذلك واستعداداً لمرحلة جديدة بلا مصادر نفطية.

فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى تطوير وطني من خلال تأسيس استراتيجيات تطويرية طويلة المدى مثل «رؤية أبوظبي 2030»، إلى جانب هذه الخطة التطويرية الطويلة المدى فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم أيضاً بممارسة التنوع الصناعي لتشجيع السياسيات في مجالات الطيران والموصلات والمعادن الأولية و الثقافة والسياحة والعلاج الطبي.

وما إلى ذلك، علاوة على ذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبع نموذج سياسة جديدة من خلال التركيز على الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء مع إنشاء مدينة مصدر.

رغبة مشتركة

وأوضح السفير بارك كانغ-هو أن هناك رغبة متزايدة لدى الجيل الجديد لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في التعرف إلى كوريا والثقافة الكورية، كما أن أعداد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الزائرين لكوريا سواء كان للسياحة أو العلاج في نمو مستمر، إضافة إلى ذلك.

فإن عدد الشركات الكورية التي تعمل من دولة الإمارات العربية المتحدة قد وصل إلى 200 شركة كورية، كما أن أعداد مواطني جمهورية كوريا في دولة الإمارات العربية المتحدة قد نمت بشكل مثير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصلت إلى 12 ألف في نهاية عام 2015.

وفي عام 2016 تم افتتاح المركز الثقافي الكوري في أبوظبي والذي يعتبر الأول في الشرق الأوسط، حيث تقوم سفارة جمهورية كوريا بكل الجهود اللازمة لتطوير العلاقات الودية ما بين دولتينا، إضافة إلى العلاقات ما بين السفارة ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نلتزم أيضاً بتقديم خدمات ذات جودة عالية للشركات الكورية والجالية الكورية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضاً إلى الكوريين الزائرين لدولة الإمارات.