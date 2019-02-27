أنور قرقاش: الانطباع الدولي عن محمد بن زايد مدعاة فخر

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الانطباع الدولي عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحضوره مدعاة للفخر لكل إماراتي، فسموه يعده أقرانه زعيماً صادقاً وشفافاً في تعامله، صريحاً وواقعياً في طرحه، وحاملاً معه طموحات وطنه وشعبه تجاه المستقبل.

وقال معاليه، أمس، في تدوينتين عبر حسابه في«تويتر»: «بدأت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلي كوريا اليوم، لقاءات عديدة تعزز العلاقات الاستراتيجية الخاصة مع سيؤول وتعمق أبعادها وشراكاتها المؤسسية، الشراكة مع كوريا مثمرة وفي صلبها برنامجنا النووي والتعاون العلمي والتكنولوجي».

وأضاف: «الانطباع الدولي عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحضوره مدعاة للفخر لكل إماراتي، فهو الذي يعده أقرانه زعيماً صادقاً وشفافاً في تعامله، صريحاً وواقعياً في طرحه، وحاملاً معه طموحات وطنه وشعبه تجاه المستقبل».