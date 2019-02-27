100 خبير يناقشون الجرائم الإلكترونية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي - غرافيك : محمد أبو عبيدة

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، الملتقى الحواري الأول للجرائم الإلكترونية بمشاركة 100 خبير ومتخصص من 24 جهة حكومية وخاصة، ناقشت خلاله واقع الجرائم الإلكترونية، بهدف مواكبة المتغيرات والتطورات على مختلف الصعد، وصولاً إلى أفضل الممارسات في مجال التصدي لجرائم اختراق الحسابات البنكية ومحلات الصيرفة.

وجرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، التي انتشرت في الآونة الأخيرة مهددةً أمن وسلامة الأسر، نتيجة تطور وسائل التواصل الإلكتروني والاجتماعي، وسوء استخدام البعض لها، خاصة الأطفال والمراهقين وهواة التعارف ممن ينساقون خلف أوهام غير حقيقية في الواقع، وينتهي بهم ضحايا أمام أصحاب النفوس الضعيفة.

تطبيقات

وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين: «نعمل دائماً على تطوير منصات وتطبيقات إلكترونية ذكية ومتطورة تواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وخطط حكومة دبي المستقبلية في مجال الخدمات الذكية، وتحفز الجمهور على التبليغ عن أي جريمة إلكترونية بنابع من الثقة في قدرات شرطة دبي التقنية والفنية».

مشيراً إلى أن الخدمات الذكية تعزز سهولة وصول وتواصل ضحايا هذا النوع من الجرائم مع الشرطة على مدار الساعة وبشكل ذاتي، كما تتيح لهم الإبلاغ عن شكاوى الابتزاز والاختراقات التقنية والاحتيالات المالية، والتحرر من شعور الخوف من الفضيحة الاجتماعية، والاطمئنان لسرية البلاغات وخصوصيتها التامة، بدلاً من الرضوخ للمبتزين والمحتالين.

ظواهر

من جانبه قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن إدارة المباحث الإلكترونية تبذل جهوداً كبيرة للحد من الظواهر الإجرامية في الفضاء الرقمي، ويتجلى ذلك في الحملات التوعوية المتواصلة والمستمرة التي تنفذها على مدار العام، والمحتوى التوعوي المكثف الذي تبثه عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

ابتزاز

وفي السياق ذاته قال النقيب عبدالله الشحي، من إدارة المباحث الإلكترونية، إن من أحدث البلاغات التي تم التعامل معها في إدارة المباحث الإلكترونية تعرض طفل يبلغ من العمر 16 عاماً للابتزاز الإلكتروني، حيث وقع ضحية لمجرم كان يتستر خلف حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعي أنه من عائلة شهيرة، ويتواصل مع الأطفال بهدف الإيقاع بهم.

والمثير أن الطفل لم يتجاوب مع المجرم رغم محاولاته المتكررة لإرسال صورة خاصة به، عبر إغرائه بالمال والهدايا الفاخرة، حيث قام الطفل بمصارحة والده، الذي تعامل مع الموقف بوعي كبير، بعيداً عن التعنيف والترهيب، وشجع ابنه على الإبلاغ عبر منصة شرطة دبي «ecrime»، التي بدورها تعاملت بسرية تامة مع البلاغ في أقل من 24 ساعة.