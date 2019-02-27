«الطوارئ والأزمات» تناقش التعاون مع سنغافورة

المصدر: أبوظبي - وام

بحث الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بمكتبه في أبوظبي، أمس، مع صامويل تان تشي تسي سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة؛ سُبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والشراكة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء الذي حضره سيف محمد أرحمه الشامسي نائب مدير عام الهيئة، وعدد من المسؤولين، الاطلاع على منظومة الطوارئ في دولة الإمارات، وآلية مواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وفق مستويات الطوارئ المعتمدة، والتعرف إلى أهم المشاريع والبرامج والمبادرات المتعلقة برفع الجاهزية، والاستعداد للتعامل مع المخاطر والتهديدات كافة.

وأكد السفير، تميّز وتنامي العلاقات التي تربط دولة الإمارات بسنغافورة، والتي تتسم بالاستقرار والتعاون الدولي، ومبنية على روح التفاهم والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها، بما يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين.

وأشاد بالتطوّر وتسارع وتيرة التنمية الشاملة والإنجازات الرائدة والمتميزة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع الأمن والسلامة والبنية التحتية المتطورة، وبدور الهيئة الملموس في رفع الاستعداد والجاهزية، ووضع الخطط المناسبة لجميع سيناريوهات حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، متطلعاً إلى المزيد من التعاون بين الهيئة والسفارة.

كما تناول اللقاء مشاركة أحد كبار المسؤولين السنغافوريين في مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2019، الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 11 إلى 12 مارس القادم بالعاصمة أبوظبي.