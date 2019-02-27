غرس شجرة الغاف في «قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، في زراعة شجرة الغاف بمقر الدائرة، والتي تم اعتمادها شعاراً رسمياً لعام التسامح 2019، باعتبارها رمزاً للتلاقي والتعايش في دولة الإمارات، وذلك بحضور عدد من القيادات ومديري الإدارات.

وأكد المستشار يوسف العبري: «أن اعتماد شجرة الغاف شعاراً رسمياً لعام التسامح، يحمل من الدلالة والرمزية، ما يؤكد مفهوم التلاقي والتآخي والتشاور المترسخ في موروثاتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة، باعتبارها نهجاً مستمراً لنشر تلك المفاهيم، لتعم روح المودة والتآلف بين البشر على اختلاف ثقافاتهم وموروثاتهم».

وأضاف المستشار يوسف العبري: «أن النهج القويم لقيادتنا الرشيدة والحرص الدائم على إعلاء التسامح، قيمة مجتمعية متلازمة لشعب الإمارات، والدور الكبير الذي تؤديه الدولة كعاصمة للتلاقي الحضاري، يبعث رسالة مهمة إلى العالم بأهمية نشر القيم الأصيلة والتعايش بين البشر من دون استثناء أو تمييز».