«نهضة المرأة» برأس الخيمة تشيد بمبادرات «أم الإمارات»

المصدر: رأس الخيمة - وام

أشادت الشيخة منى بنت صقر القاسمي نائبة رئيس جمعية نهضة المرأة برأس الخيمة عضو المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالمبادرات النوعية التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تستهدف المرأة بشكل عام والأم والطفل بشكل خاص في دولة الإمارات.

وقالت في تصريح بمناسبة انعقاد أول لقاء تعريفي للمجلس الاستشاري للأطفال بالدولة، إن هذا ليس بغريب على سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي كرّست حياتها لخلق مكانة للدولة على خارطة الدول المتقدمة، وكانت المرأة أول اهتماماتها لإيمانها بدورها الكبير في دفع عجلة التطوّر والتنمية، والتي أظهرت نتائجها إيجابياً على مؤشرات تنافسية الإمارات بما يخص المرأة والطفل.

وعي فكري

وأكدت الشيخة منى بنت صقر القاسمي، أن الإمارات شهدت وبشكل مستمر إطلاق مبادرات نوعية تعكس مدى الوعي الفكري والقيادي للقيادة الرشيدة، واليوم ونحن نشهد انطلاقة المجلس الاستشاري للأطفال ندرك تماماً وعي قيادتنا بهذه الشريحة التي تشكل المستقبل القريب.