سيف بن زايد: الإمارات حريصة على رعاية الطفل وفق مبادئ المواطنة الإيجابية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الإمارات تحرص وفق رؤية قيادتها الرشيدة على رعاية الطفل وفق مبادئ المواطنة الإيجابية والقيم والسلوكيات الأصيلة في مجتمع تسوده العدالة والمساواة والحماية والمشاركة وكانت من الدول السباقة عالمياً بتبني استراتيجيات للطفولة تجعل حمايتهم وتنشئتهم في طليعة الأولويات.

وأشار سموه في تصريح بمناسبة انعقاد اللقاء التعريفي للمجلس الاستشاري للأطفال إلى أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية عملت وتعمل على تطوير استراتيجيات أكثر حيوية وتفاعلاً مع أفكار الأطفال وتطلعاتهم نحو المستقبل وتعزز جهود توعية الطفل بحقوقه وواجباته.

وأكد سموه أن المجلس الاستشاري الخاص بالأطفال مبادرة ريادية من سموها يشارك فيها الأطفال في صياغة مستقبلهم، ويعبروا فيه عن رأيهم وإبداعاتهم ورؤيتهم الخاصة في بيئة إماراتية حاضنة توفر لهم كل الأدوات التي تجعلهم قادرين على ذلك وعمل شراكة حقيقية مع الطفل في التخطيط لمستقبله وبصورة تنمي مواهبه وأفكاره وتأخذ بها نحو التطبيق.