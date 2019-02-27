مسؤولة سعودية: الإمارات تواصل مسيرة النجاحات في البرامج الموجهة للأسرة والطفل

المصدر: الرياض - وام

أشادت الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي رئيسة لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان العربي، بقرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إنشاء مجلس استشاري للأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة.

اهتمام

وقالت إن هذا القرار جاء ليكمل مسيرة النجاحات التي تعاقبت وتوالت على منظومة البرامج الموجهة للأسرة والطفل؛ إذ يعد هذا القرار نقلة نوعية في برامج المجلس الأعلى للأمومة والطفولة التي تستهدف الأطفال.

اهتمام وأعربت عن تهانيها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

مشيرة إلى أن قرار سموها بإنشاء مجلس استشاري للأطفال يأتي لإشراك أطفال الإمارات من ذوي المواهب المتميزة ومن أصحاب الهمم في هذا المجلس تجسيداً لاهتمام دولة الإمارات العربية الشقيقة والتزامها بمبدأ المشاركة كحق للأطفال، على نحو يسهم في مساعدة صانعي القرار والمخططين على إعداد خطط عمل وبرامج تنفيذية تستهدف الأطفال من مختلف الفئات العمرية.

تعاون

وجددت التهنئة لأم الإمارات وكل طفل إماراتي وعربي بهذا القرار المبارك، راجيةً من المولى عز وجل أن يحقق المجلس الاستشاري للأطفال ما يصبو إليه أشقاؤنا وشقيقاتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعربت عن استعدادها للتعاون والعمل المشترك في كل ما من شأنه أن يخدم الأهداف المشتركة ويحقق تطلعات أبنائنا وبناتنا أجيال المستقبل الواعد.