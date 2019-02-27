برنامج الإقامة في «كليفلاند كلينك أبوظبي» يحصل على اعتماد عالمي

حصل مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، على اعتماد المجلس الدولي لاعتماد برامج التعليم الطبي العالي لبرنامج الإقامة المتوفر فيه، لينضم بذلك إلى عدد من المراكز الأكاديمية الطبية الرائدة التي حصلت على هذا الاعتماد في المنطقة.

وكان المستشفى الحاصل على اعتماد دائرة الصحة في أبوظبي كمستشفى تعليمي، قد أطلق في عام 2018 برامج الإقامة في تخصصات الطب الباطني والجراحة العامة وطب العيون، واستقبل في سبتمبر الماضي الدفعة الأولى من المنتسبين لهذه البرامج وضمّت 8 أطباء إماراتيين. ويثبت حصول المستشفى على هذا الاعتماد تلبية برامجه التعليمية لأرقى المعايير العالمية.