ورشة عمل في العين عن التربية الحديثة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نفذت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية فرع الهير ورشة حول أساليب التربية الحديثة بعنوان «الوالدية الفعالة» بمسرح نادي ضباط شرطة منطقة العين. واستفاد من الورشة منتسبات القيادة وعدد من موظفات مؤسسات وهيئات منطقة العين، بهدف إكساب الوالدين المعارف والمهارات في تنشئة الأطفال وفق أفضل الممارسات التي أثبتت نجاحاً في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي. وأكدت الاختصاصية الاجتماعية موزة القبيسي من إدارة مراكز الدعم الاجتماعي والمدربة المعتمدة في مجال المهارات الحياتية والأسرية، أهمية تعريف الوالدين بمبادئ التربية الإيجابية وأثرها في بناء شخصية الطفل، وإكساب الوالدين مهارات التنشئة وتمكينهم من تحليل سلوكيات الأبناء والتعامل مع المشكلات وفق الاحتياجات العاطفية والإدراكية للطفل.