الإمارات تفوز بـ4 جوائز في الإنجازات الحكومية على المستوى العربي

المصدر: دبي - وام

استضافت دبي حفل تكريم الفائزين بجوائز الإنجازات الحكومية والنجمة الذهبية للإدارة الحكيمة بحضور بيار مكرزل رئيس أكاديمية جوائز التميز ومشاركة رؤساء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الدولة.

شارك في الحفل نخبة من الجهات الحكومية العربية من الإمارات ولبنان ومصر والبحرين والأردن وعُمان والسعودية.

وأكد بيار مكرزل أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالإدارة العامة لإدراكها أن الدور الذي تقوم به في خدمة الوطن هو الارتقاء به نحو القمم.. لافتاً إلى أن التميز نهج اتبعته الإمارات ويعد بالغ الأهمية في تحفيز كافة القطاعات على التنافس ومواجهة التحديات للوصول إلى القمم ليكونوا دوماً في المقدمة وفي المركز الأول بكافة المجالات.

وتضمن الحفل منح الجوائز للنخبة الفائزة وشملت «ورشة حكومة دبي ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية اللبنانية ووزارة التعليم العالي بسلطنة عُمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عُمان والعين للتوزيع المملوكة من حكومة أبوظبي ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والمديرية العامة للسجون بالسعودية ومعهد الإدارة العامة بالسعودية وهيئة كهرباء ومياه الشارقة».