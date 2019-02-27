مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات ينطلق في أبوظبي 11 مارس

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، تنطلق في أبوظبي أعمال مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2019 الذي يقام يومي 11-12 مارس المقبل وتنظمه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

ويناقش المؤتمر العديد من القضايا والمواضيع التي تحدد مستقبل إدارة الطوارئ والأزمات من خلال توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والسياسات والأطر التي تحدُّ من مخاطر الكوارث، وكيفية الاستفادة من تجارب دول العالم في التعافي من الأزمات والمخاطر.

وقال الدكتور جمال محمد الحوسني، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات CEMC الذي يعقد في دورته السادسة هذا العام تحت شعار «استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات:

قدرات وتحديات» يركز على قضية مستقبل إدارة الطوارئ باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال التعرف على التجربة السنغافورية في الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الأزمات ومفهوم المدن الذكية، وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة الأزمات، وأفضل حلول الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكارثة لمواجهة الأزمات.

وعلى كيفية الاستعداد والجاهزية للأحداث الكبرى من خلال استعراض تجارب عالمية مهمة ومنها التجربة الإيطالية والدروس المستفادة من استضافتها لمعرض (إكسبو ميلان 2015)، والتحديات والحلول في إطار الاستعداد والجاهزية لإكسبو 2020 في دبي، والتعرف على كيفية الاستعداد والجاهزية في انسيابية الحشود في موسم الحج.

كما سيركز المؤتمر على السياسات والأطر للحد من مخاطر الكوارث، من خلال مناقشة الحد من المخاطر عبر تطوير السياسات والأطر مع عرض إطار سنداي كمثال على ذلك.

وكذلك بحث الحوكمة في منظومة الطوارئ والأزمات، وإطار سياسات إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث الطبيعية، وعلى الدروس المستفادة من تجارب بعض الدول والمنظمات في التعافي من الأزمات في التعافي من إعصار هارفي، وتجربة رواندا في التعافي من آثار الحروب الأهلية المدمرة، والتجربة الواقعية العمانية في التعافي من إعصار «مكونو» والدروس الاستفادة بعد التعافي.

وأشار الحوسني إلى أن من شأن المؤتمر إيجاد خطوات فعالة وبرامج وأهداف ومشاريع ورؤية تسهم في رفع مستوى الوعي بالإجراءات التي تستخدم لمواجهة الطوارئ المحتملة وزيادة المعرفة بأفضل الأساليب في إدارة الطوارئ.

وقال إن مشاركة نخبة متميزة في مناقشة القضايا الحيوية في استشراف مستقبل الطوارفرصة مثالية لبلورة رؤى وأفكار جديدة.