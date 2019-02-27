صيانة 1621 عمود إنارة في أبوظبي يناير الماضي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية خلال يناير الماضي وضمن أعمال تطوير البنية التحتية صيانة 1621عمود إنارة بتكلفة بلغت أكثر من 908 آلاف درهم في الطرق الرئيسية في مناطق الفلاح الجديدة القديمة، وبني ياس، كما تم صيانة إنارة الطرق الداخلية والأحياء السكنية في الشوامخ.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز مكونات البنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق والإنارة، وتطبيقاً لاستراتيجية الإنارة العامة المستدامة لمدينة أبوظبي.

وكشفت البلدية أنها انتهت مؤخراً من صيانة كشافات الإنارة أسفل جسر مصفح، وأعمدة الإنارة في مناطق متفرقة من جزيرة أبوظبي، وهي ضمن الخطة السنوية لمشاريع صيانة إنارة الطرق في مدينة أبوظبي والتي تسهم في رفع كفاءة شبكات الإنارة.