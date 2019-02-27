إطلاق برنامج «نقاط الولاء» في تطبيق «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق برنامج «نقاط الولاء» والمسماة «نول بلس» في تطبيق هيئة الطرق والمواصلات.

والذي يتيح لجميع حاملي بطاقات نول اكتساب نقاط لدى استخدامها كوسيلة لدفع تعرفة وسائل النقل الجماعي، والمواقف، ودخول الحدائق العامة، ومتحف الاتحاد، إلى جانب سداد قيمة المشتريات في محال التجزئة.

وقال عبد العزيز الفلاحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالهيئة إن برنامج «نول بلس» يهدف بشكل أساسي إلى التشجيع على التحول الرقمي في عمليات الدفع باستخدام الوسائل التقنية الحديثة من خلال بطاقات نول، بهدف التقليل من المعاملات النقدية والاستغناء عن التذاكر الورقية اليدوية، الأمر الذي يعكس حرص الهيئة على دعم مبادرة «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» الرامية إلى تحويل كامل معاملات حكومة دبي إلى رقمية أو ذكية بحلول عام 2021.

وأضاف أن هناك نوعين من مستخدمي بطاقات نول، أحدهما أصحاب البطاقات الزرقاء المعرّفة ويحصلون على نقاط مضاعفة «نقطة واحدة مقابل كل درهم» مقارنة بأصحاب البطاقات الفضية غير المعرّفة الذين يحصلون على «نقطة واحدة مقابل كل درهمين» يتم صرفها ببطاقة نول، موضحاً أن برنامج «نول بلس» متاح حالياً لجميع حاملي بطاقات نول، وأن عدد المنضمين للبرنامج وصل لأكثر من 27 ألف عضو، وبإمكان المتعاملين الانضمام للبرنامج من خلال خطوات بسيطة بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

ولفت إلى أن برنامج «نول بلس» يوفر مجموعة من الخصائص والمزايا والعروض للأعضاء المنضمين تتجاوز قيمتها الإجمالية 14 مليون درهم.