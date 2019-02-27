23 خبيراً يشاركون في مؤتمر «تأثير الإعلام على الدبلوماسية والأمن»

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق اليوم في أبوظبي فعاليات مؤتمر «تأثير الإعلام على الدبلوماسية والأمن وبناء الأمة - إبراز الصورة والمحافظة على السمعة»، والذي ينظمه المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، بمشاركة 23 خبيراً في مجالات مختلفة من السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى أساتذة جامعات وسفراء من عشر دول عربية وأجنبية.

وأكد الدكتور محمد كامل المعيني رئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، أن المؤتمر يناقش قضايا الإعلام بوسائله المختلفة، لإبراز الصورة الجمالية وتأثيرها على سمعة الدولة ودور شبكات التواصل الاجتماعي في إيصال الصورة المؤثرة، مشيراً إلى أن الإعلام الجديد شريك فاعل يلعب دوراً كبيراً في نقل الصورة والحدث، والتعرف إلى ثقافات الشعوب والحضارات المختلفة.

وأوضح المعيني، أن المؤتمر يناقش 6 محاور حول كيفية إعادة بناء السمعة الوطنية والصورة وربطها بمصادر المعلومات، واستخدام الحملات الناجحة في وسائل الإعلام من أجل بناء الأمة ونهضتها، وطرق حماية الصورة الوطنية، واختراق الأمن القومي من قبل وسائل الإعلام الحديثة، وآثار جماليات أو قبح الإعلام الاجتماعي الذي بات أكثر شعبية وتأثيراً على الصورة الوطنية ودوره في الترويج للدبلوماسية العلمية والتسامح والسلام .