أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تطلع على «المدينة الآمنة» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة على الجهود التطويرية في قسم المدينة الآمنة بشرطة أبوظبي. وأوضح اللواء علي خلفان الظاهري، مدير قطاع العمليات المركزية، خلال لقائه الوفد، أن المنظومة تمثل مركزاً معلوماتياً متطوراً يركز على تحقيق أولوية مكافحة الجريمة وجعل الطرق أكثر أمناً، باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ الأمني والتصدي للجريمة والتركيز على السلامة المرورية وتحسين القدرة التشغيلية لشبكات الطرق. وذكر أن المدينة الآمنة تعمل بوصفها مركز استشعار مبكر من خلال ارتباطها مع المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، وتقوم بإرسال التحذيرات للجمهور حول المخاطر والمهددات قبل وبعد وقوعها، باستخدام نظامي الاستشعار والبث والإرسال، في إرسال الرسائل الإلكترونية المتغيرة والتحذيرية بتشكل الضباب، والحوادث الجسيمة وإغلاق الطرق وذلك عبر الرسائل والشاشات في الأبراج.