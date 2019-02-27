تدريب مسؤولي حرّاس أمن «دبي التجاري» على مواجهة المشكلات المرورية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشة عمل تدريبية لمسؤولي حراس الأمن في مركز دبي التجاري، بهدف تأهيلهم للتعامل مع كافة المشكلات المرورية التي تواجههم في مقر عملهم وفي كل الظروف دون تدخل الشرطة.

وأوضح العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن ورشة العمل التدريبية تهدف لإكساب حراس الأمن مهارات عملية تساعدهم في أداء رسالتهم بطريقة علمية وأمنية صحيحة، وذلك من خلال معرفة أنواع الحوادث التي يمكن وقوعها في حرم المؤسسة وكيفية التعامل معها، وطرق تخطيط الحوادث المرورية وإعداد تقارير الحوادث المرورية البسيطة عن طريق استخدام التطبيق الذكي لشرطة دبي (برنامج كلنا شرطة)، بالإضافة إلى معرفة أكثر المخالفات المرورية التي تتسبب في عرقلة حركة السير وطرق التعامل معها.