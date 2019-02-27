روجر فيسك ضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثامنة، روجر فيسك، مدير الحملة الإعلامية والتسويقية والسياسية للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. وتم اختيار فيسك ضيفاً رئيساً لما يمتلكه من خبرات في التأثير المجتمعي، وفهم عميق لعلوم الاتصال الجماهيري والاستراتيجيات الإعلامية التسويقية، خاصة ً وأنه ينسب إليه الفضل في لعب دور رئيس وراء الكواليس في الانتصارات الانتخابية الرئاسية المتتالية لباراك أوباما في عامي 2008 و2012.

ويوظف روجر فيسك، الدروس المستخلصة من الحملات الرئاسية ومعرفته الواسعة بالاستراتيجيات التسويقية والترويجية، لمساعدة ملايين الأشخاص حول العالم عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتوليد الأفكار التي تخدمهم في مسيرتهم المهنية ليصبحوا قوة دافعة للتنمية في مجتمعاتهم.